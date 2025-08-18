Мир
14:40, 18 августа 2025Мир

В США раскрыли трехшаговую стратегию Трампа по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Стратегия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта состоит из трех шагов. Ее детали раскрыло издание Axios со ссылкой на источники из администрации Трампа.

По данным источников, первым шагом стала встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским станут вторым шагом этого плана. Третьим пунктом является организация встречи Путина и Зеленского.

«Все — не только всегда оптимистичный Дональд Трамп, но и [спецпосланник Стив] Уиткофф, и [госсекретарь США Марко] Рубио — ожидают, что Путин встретится с Зеленским», — заявил в беседе с изданием неназванный советник американского лидера.

Ранее канал Sky News сообщил, что Рим и Женева рассматриваются в качестве городов, где могла бы состояться встреча Путина, Трампа и Зеленского.

