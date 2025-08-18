В США раскрыли трехшаговую стратегию Трампа по Украине

Axios: Стратегия Трампа по украинскому конфликту состоит из трех шагов

Стратегия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта состоит из трех шагов. Ее детали раскрыло издание Axios со ссылкой на источники из администрации Трампа.

По данным источников, первым шагом стала встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским станут вторым шагом этого плана. Третьим пунктом является организация встречи Путина и Зеленского.

«Все — не только всегда оптимистичный Дональд Трамп, но и [спецпосланник Стив] Уиткофф, и [госсекретарь США Марко] Рубио — ожидают, что Путин встретится с Зеленским», — заявил в беседе с изданием неназванный советник американского лидера.

Ранее канал Sky News сообщил, что Рим и Женева рассматриваются в качестве городов, где могла бы состояться встреча Путина, Трампа и Зеленского.