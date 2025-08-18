В США заметили одну деталь на встрече Зеленского и Трампа

Bloomberg: Зеленский пытался избежать повторения перепалки с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский пытался избежать повторения февральской перепалки с главой США Дональдом Трампом. На эту деталь обратило внимание агентство Bloomberg.

«Зеленский явно пытается выстроить эту встречу в более мягком тоне, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинский лидер старался произвести хорошее впечатление, начав свою речь с благодарностей главе Белого дома и первой леди Мелании Трамп.

Ранее две встречи Зеленского и Трампа сравнил телеканал CNN. Отмечается, что президент Украины сказал «спасибо» четыре раза за первые десять секунд своего выступления и надел официальный костюм вместо футболки в стиле милитари.

