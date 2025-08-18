Мир
В США заявили об ожидании контрпредложения от Украины по урегулированию

Уитакер: США ожидают контрпредложения от Украины по урегулированию

Фото: Pixabay

США ожидают контрпредложения от Украины по урегулированию конфликта, которое будет представлено президентом Владимиром Зеленским и его командой в Вашингтоне 18 августа. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

«Я думаю, во-первых, мы посмотрим, придет ли Зеленский и его команда в Белый дом с контрпредложением на то, что предложила Россия на Аляске, это будет важным следующим шагом», — отметил дипломат.

Ранее газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Украинский лидер отверг эту идею.

