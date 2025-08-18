В Турции обратили внимание на одну деталь в наряде Зеленского на встрече с Трампом

Газета Türkiye указала на отсутствие галстука у Зеленского на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не надел галстук на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. На это обратила внимание турецкая газета Türkiye.

Издание указало, что на этот раз украинский лидер предпочел официальный стиль одежды, в отличие от февральской встречи, которая закончилась скандалом.

«С другой стороны, было видно, что президент Украины Зеленский не надел на встречу галстук, хотя его наряд стал проблемой после предыдущей встречи в Овальном кабинете», — отмечается в материале.

Ранее журналист, присутствовавший на встрече украинского и американского президентов, сделал комплимент Зеленскому. «Вы выглядите великолепно в этом костюме», — сказал он.