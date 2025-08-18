Во Франции резко раскритиковали прибывших в Вашингтон европейских лидеров

Меланшон раскритиковал прибывших на встречу в Вашингтон европейских лидеров

Глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон резко раскритиковал европейских лидеров, прибывших вместе с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«У ног Трампа маленькие европейцы собрались, чтобы узнать новости. Они не способны объединиться, чтобы сказать своему хозяину, чтобы он прекратил массовые убийства в Газе (...). Ничтожества!» — возмутился он.

Меланшон также осудил лидеров ЕС за то, что в своих публичных заявлениях они не затронули тему отсутствия свободных выборов на Украине.

Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов после окончания украинского конфликта. Об этом он заявил на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.