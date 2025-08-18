Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:39, 18 августа 2025Мир

Во Франции резко раскритиковали прибывших в Вашингтон европейских лидеров

Меланшон раскритиковал прибывших на встречу в Вашингтон европейских лидеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон резко раскритиковал европейских лидеров, прибывших вместе с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«У ног Трампа маленькие европейцы собрались, чтобы узнать новости. Они не способны объединиться, чтобы сказать своему хозяину, чтобы он прекратил массовые убийства в Газе (...). Ничтожества!» — возмутился он.

Меланшон также осудил лидеров ЕС за то, что в своих публичных заявлениях они не затронули тему отсутствия свободных выборов на Украине.

Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов после окончания украинского конфликта. Об этом он заявил на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

    Белок-зомби заметили в двух странах

    Пресс-секретарь Зеленского сообщил о продолжении переговоров в Белом доме в другом формате

    Монсон обратился к Гашеку

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на ЖКУ

    В России заявили о стопроцентной эффективности «Авангарда»

    Стармер на встрече с Трампом призвал обеспечить безопасность Европы

    Встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС завершилась

    В работе Starlink произошел масштабный сбой

    На Украине сделали вывод после встречи Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости