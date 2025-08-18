Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:02, 18 августа 2025Россия

Военный рассказал об отсутствии иностранных наемников ВСУ на передовой

Ахра Авидзба: Иностранные наемники не выходят на передовую с ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал об отсутствии иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, иностранные военные в основном находятся в глубоком тылу и не выходят на линию боевого соприкосновения.

Авидзба добавил, что наемники в основном используются как инструмент пропаганды, не считая небольшого количества тех, кто принимает непосредственное участие в конфликте.

«Поэтому это чисто так, для того, чтобы показать, что с Украиной кто-то есть. Они на передовую не приходят», — заявил командир.

Ранее стало известно, что наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в ВСУ или выступают в качестве инструкторов. Отмечалось, что они слабо организованы, так как воюют ради денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ульянов заявил о праве России на гарантии безопасности Запада

    Военный рассказал об отсутствии иностранных наемников ВСУ на передовой

    На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35

    27-летнюю надзирательницу обвинили в многочисленных романах с заключенными

    Увлекающаяся отложенным оргазмом пара столкнулась с непредвиденной проблемой

    Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Нарколог оценил новые правила медосвидетельствования водителей

    На Западе рассказали о столкнувшемся с дилеммой Зеленским

    Экс-премьер Украины предрек отказ Зеленского от плана Трампа

    Путин поздравил РГО со 180-летием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости