Ахра Авидзба: Иностранные наемники не выходят на передовую с ВСУ

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал об отсутствии иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, иностранные военные в основном находятся в глубоком тылу и не выходят на линию боевого соприкосновения.

Авидзба добавил, что наемники в основном используются как инструмент пропаганды, не считая небольшого количества тех, кто принимает непосредственное участие в конфликте.

«Поэтому это чисто так, для того, чтобы показать, что с Украиной кто-то есть. Они на передовую не приходят», — заявил командир.

Ранее стало известно, что наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в ВСУ или выступают в качестве инструкторов. Отмечалось, что они слабо организованы, так как воюют ради денег.

