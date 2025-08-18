Забота о себе
18:06, 18 августа 2025Забота о себе

Врач успокоила беспокоящихся о здоровье любителей мяса

Терапевт Драпкина призвала не отказываться от красного мяса и рыбы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Israa Elhusseiny / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Оксана Драпкина призвала в стремлении к здоровому образу жизни не отказываться ни от мяса, ни от рыбы. Ее рекомендацию опубликовало издание aif.ru.

Врач подтвердила существование гипотезы, что красное мясо в большом количестве может быть одной из причин онкологических заболеваний, однако, по ее словам, дело не в самом мясе, а в его переработке. «Красное мясо особенно нужно женщинам, детям, людям пожилого возраста, но и мужчинам тоже. Ведь мясо — незаменимый источник животного белка», — успокоила беспокоящихся о здоровье любителей мяса доктор.

Она добавила, что в этом продукте есть важные для поддержки иммунного статуса и сопротивления инфекциям цинк и селен, а также фосфор, необходимый для поддержания целостности силы костей, и витамины группы В, которые обладают иммуномодулирующим действием.

При этом, по словам Драпкиной, лучше всего готовить мясо на пару, варить или жарить на гриле, но не до черной корочки, содержащей канцерогенные вещества. В качестве средней суточной порции мяса для детей, женщин и пожилых людей она назвала 50-150 граммов, для мужчин — 150-180 граммов.

Ранее диетолог Серхио Торре заявил, что при проблемах с сердцем можно заменить соль на полезные альтернативы. В качестве примера он привел базилик и куркуму.

