Захарова назвала неприемлемым присутствие контингента НАТО на Украине

Захарова: Присутствие контингента НАТО на Украине неприемлемо
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сценарий появления на территории Украины воинского контингента стран НАТО неприемлем для России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО», — написала Захарова.

По ее словам, присутствие контингента НАТО на территории республики может грозить непредсказуемыми последствиями и неконтролируемой эскалацией конфликта.

Ранее Захарова заявила, что высказывания британских властей после саммита в Анкоридже идут вразрез с курсом на урегулирование конфликта и нацелены на его подрыв.

