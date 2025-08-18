Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:12, 18 августа 2025Из жизни

Женщина поймала огромного слизняка весом пять килограммов

В Южной Корее женщина поймала огромного морского слизняка весом пять килограммов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @ramenka__busan / New York Post

Рыболов Татьяна Лю поймала в море у побережья Южной Кореи существо, напоминающее огромного слизняка. Об этом сообщает издание New York Post.

Видео с необычной рыбалки собрало 20 миллионов просмотров. На нем рыбаки вытягивают снасть из воды и обнаруживают, что к леске присосался огромный моллюск весом пять килограммов. На кадрах слышны крики удивленных очевидцев. «Мы никогда не видели такого огромного», — призналась женщина.

Животное отпустили в море. В соцсетях распространена версия, что это был так называемый морской заяц — морской моллюск, живущий на мелководье и питающийся водорослями. Самые крупные представители этого семейства вырастают до метра в длину и весят до 14 килограммов.

Материалы по теме:
Вера крепчала. Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Вера крепчала. Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
30 мая 2021
Кругом обман Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Кругом обманОна заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
3 октября 2018

Ранее сообщалось, что четверо друзей заметили существо, напоминающее снежного человека, на обочине в канадской провинции Британская Колумбия. Монстр сбежал, а они сфотографировали его следы и отправили криптозоологам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

    В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

    Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

    У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

    Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

    Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

    Раскрыта причина выбора бывшего подполковника СБУ в качестве жертвы террористов

    В Германии призвали к примирению с Россией

    Россиянам дали рецепт для преумножения сбережений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости