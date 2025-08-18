Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 18 августа 2025Забота о себе

Женщина устала от насмешек и потратила полмиллиона рублей на уменьшение лба

Metro: Британка уменьшила слишком большой лоб на два с половиной сантиметра
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: metro.co.uk

Британка Хлоя Уокер с 10 лет стеснялась своего девятисантиметрового лба и в 34 года решила потратить пять тысяч фунтов стерлингов (примерно полмиллиона рублей) на операцию по его уменьшению. Ее историю опубликовало издание Metro.

Чтобы скрыть высокий лоб, женщина отрезала челку, но не могла перестать переживать, что из-за порывов ветра, дождя или в бассейне ее недостаток станет заметен. Фотографии в социальные сети она выкладывала только после ретуши. Операция, на которую женщина в итоге решилась, устав от насмешек, заняла около трех часов. Ей сделали разрез вдоль линии роста волос, удалили избыток кожи лба, после чего волосистую часть скальпа переместили для создания более низкой, естественной линии роста волос. Уменьшить лоб удалось на 2,5 сантиметра.

Восстановление для Уокер было тяжелым — изначально она не чувствовала боли, но в течение следующих трех-четырех дней новый лоб начал опухать. «Давление от повязки на голове было невыносимым, я не могу описать эту боль. Только через неделю мне удалось впервые помыть голову», — вспоминает она. Однако операция, по признанию женщины, изменила ее жизнь — теперь она чувствует себя счастливой и свободной.

Материалы по теме:
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам» Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам»Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
26 февраля 2020
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь» Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
21 сентября 2020

Ранее в Мексике девушка, известная в социальных сетях под именем Mary M, решилась на необычную процедуру, но в конечном итоге едва не лишилась зрения. Она решила ввести чернила в белки глаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Мирный житель подорвался на взрывчатке в российском регионе

    Стал известен ответ Запада на возможное применение Россией ядерного оружия на Украине

    Троих человек порезали за одну ночь в российском городе

    Сжегшему российский паспорт певцу ужесточили наказание

    Буланова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    Ольга Серябкина показала откровенные кадры в бикини

    Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском

    В Оренбурге провели экологическую акцию

    В СДЭК прокомментировали сообщения о сбое в работе сервисов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости