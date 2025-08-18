Женщина устала от насмешек и потратила полмиллиона рублей на уменьшение лба

Metro: Британка уменьшила слишком большой лоб на два с половиной сантиметра

Британка Хлоя Уокер с 10 лет стеснялась своего девятисантиметрового лба и в 34 года решила потратить пять тысяч фунтов стерлингов (примерно полмиллиона рублей) на операцию по его уменьшению. Ее историю опубликовало издание Metro.

Чтобы скрыть высокий лоб, женщина отрезала челку, но не могла перестать переживать, что из-за порывов ветра, дождя или в бассейне ее недостаток станет заметен. Фотографии в социальные сети она выкладывала только после ретуши. Операция, на которую женщина в итоге решилась, устав от насмешек, заняла около трех часов. Ей сделали разрез вдоль линии роста волос, удалили избыток кожи лба, после чего волосистую часть скальпа переместили для создания более низкой, естественной линии роста волос. Уменьшить лоб удалось на 2,5 сантиметра.

Восстановление для Уокер было тяжелым — изначально она не чувствовала боли, но в течение следующих трех-четырех дней новый лоб начал опухать. «Давление от повязки на голове было невыносимым, я не могу описать эту боль. Только через неделю мне удалось впервые помыть голову», — вспоминает она. Однако операция, по признанию женщины, изменила ее жизнь — теперь она чувствует себя счастливой и свободной.

