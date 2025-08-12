Забота о себе
11:28, 12 августа 2025Забота о себе

Любительница татуировок едва не ослепла после необычной процедуры

Publimetro: В Мексике девушка едва не ослепла из-за татуировки на глазах
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @1800leavemaryalone

В Мексике девушка, известная в социальных сетях под именем Mary M, решилась на необычную процедуру. Однако в конечном итоге она едва не лишилась зрения, сообщает издание Publimetro.

Мексиканка прославилась тем, что является любительницей пластических операций и татуировок. Недавно она решила ввести чернила в белочную оболочку глаз. Однако процедура пошла не по плану.

Игла пронзила склеру правого глаза и выпустила чернила в сетчатку, из-за чего у девушки появилась сильная боль, возникло воспаление и сразу же ухудшилось зрение. Затем последовали множественные консультации врачей и различные лечебные процедуры, которые были необходимы, чтобы предотвратить слепоту.

Блогерше удалось сохранить зрение. Однако после случившегося она намерена рассказывать в социальных сетях о том, к каким последствиям могут приводить такие процедуры, и призывать подписчиков не рисковать здоровьем ради моды.

Ранее дерматолог Андрей Кузнецов рассказал, как татуировки влияют на здоровье. По его словам, рисунки на теле могут вызвать аллергию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
