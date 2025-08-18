Звезда The Last of Us захотела сыграть Человека-паука

Звезда The Last of Us Рамзи заявила, что могла бы сыграть Человека-паука

Британская актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале The Last of Us («Одни из нас»), порассуждала о том, кого бы она могла сыграть в киновселенной Marvel. Ее цитирует Variety.

«Я могла бы сыграть Человека-паука. Хотя [британский актер] Том Холланд отлично справился. Так что, возможно, им действительно стоит придумать для меня нового супергероя», — заявила артистка.

Рамзи также призналась, что она «новичок в супергеройских фильмах». Так, звезда The Last of Us успела посмотреть только один фильм — «Человека-паук» с актером Эндрю Гарфилдом.

Ранее сообщалось, что Белла Рамзи удалила страницы в социальных сетях после жесткой критики со стороны фанатов.