Раскрыт новый дешевый iPhone

Digital Chat Station: iPhone 17e получит Dynamic Island и чип A19

Запанированный на начало 2026 года iPhone 17e получит обновленный дизайн. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

В начале 2025-го Apple представила недорогой iPhone 16e за 599 долларов (48 тысяч рублей). Инсайдер выяснил, что компания немного обновит его преемника: так, модель iPhone 17e получит экранный вырез Dynamic Island вместо «моноброви». Dynamic Island оснащены все актуальные смартфоны Apple, кроме 16e. Элемент впервые появился в смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

При этом Digital Chat Station уверен, что IT-гигант не будет сильно обновлять устройство. Согласно раскрытым данным, дешевый аппарат получит ту же энергоэффективную OLED-панель с частотой 60 герц, 12-мегапиксельную фронтальную камеру с Face ID и одинарную основную камеру разрешением 48 мегапикселей. Девайс будет работать на процессоре A19.

Автор полагает, что Apple будет делать упор на том, что 17e — самый дешевый iPhone на рынке, поэтому в заметном апгрейде iPhone 16e нет смысла.

В середине августа источники издания ETNews рассказали, что корпорация Apple может отказаться от производства модели iPhone 18. Так, осенью 2026 года компания выпустит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, 18 Air и первый складной смартфон.