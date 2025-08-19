Ценности
21:59, 19 августа 2025Ценности

92-летняя актриса снялась в купальнике

92-летняя британская актриса Джоан Коллинз снялась в белом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @joancollinsdbe

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

92-летняя звезда сериала «Династия» отправилась на отдых в Сен-Тропе, Франция. Она предстала перед камерой, сидя в шезлонге на фоне цветущих растений. При этом артистка надела слитный белый купальник с глубоким декольте и широкополую шляпу алого оттенка.

В то же время знаменитость подчеркнула губы красной помадой и накрасила глаза в стиле smokey eyes. Кроме того, она дополнила образ массивными серьгами-подвесками, кольцами, браслетами и ожерельями с голубыми камнями.

Ранее в августе ведущий популярной передачи «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович попал топлес в объектив папарацци во время отдыха в Белеке, Турция.

