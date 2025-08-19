Акула покусала пенсионера с гарпуном

На Багамах акула покусала пожилого мужчину, который занимался подводной охотой

Пожилой американский турист получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 17 августа, возле острова Биг-Гранд-Кей. 63-летнего мужчину покусала морская хищница. Пенсионера вытащили из воды с серьезными травмами и доставили в местную клинику, после чего эвакуировали в США для дальнейшего лечения.

«Состояние пострадавшего остается неизвестным», — заявили в полиции Багамских островов. Подводная охота, во время которой в рыбу стреляют гарпуном или метают острогу, популярна среди туристов в этом регионе.

Багамы занимают девятое место в мире по количеству зарегистрированных нападений акул — за последние 400 лет здесь произошло 34 инцидента. Госдепартамент США ранее выпустил предупреждение для туристов, посещающих Багамы, призвав соблюдать осторожность из-за риска нападений акул.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.