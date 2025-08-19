Из жизни
15:19, 19 августа 2025Из жизни

Акула покусала пенсионера с гарпуном

На Багамах акула покусала пожилого мужчину, который занимался подводной охотой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Пожилой американский турист получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 17 августа, возле острова Биг-Гранд-Кей. 63-летнего мужчину покусала морская хищница. Пенсионера вытащили из воды с серьезными травмами и доставили в местную клинику, после чего эвакуировали в США для дальнейшего лечения.

«Состояние пострадавшего остается неизвестным», — заявили в полиции Багамских островов. Подводная охота, во время которой в рыбу стреляют гарпуном или метают острогу, популярна среди туристов в этом регионе.

Багамы занимают девятое место в мире по количеству зарегистрированных нападений акул — за последние 400 лет здесь произошло 34 инцидента. Госдепартамент США ранее выпустил предупреждение для туристов, посещающих Багамы, призвав соблюдать осторожность из-за риска нападений акул.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.

