Акула покусала пенсионера с гарпуном

Пожилой американский турист получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 17 августа, возле острова Биг-Гранд-Кей. 63-летнего мужчину покусала морская хищница. Пенсионера вытащили из воды с серьезными травмами и доставили в местную клинику, после чего эвакуировали в США для дальнейшего лечения.
«Состояние пострадавшего остается неизвестным», — заявили в полиции Багамских островов. Подводная охота, во время которой в рыбу стреляют гарпуном или метают острогу, популярна среди туристов в этом регионе.
Багамы занимают девятое место в мире по количеству зарегистрированных нападений акул — за последние 400 лет здесь произошло 34 инцидента. Госдепартамент США ранее выпустил предупреждение для туристов, посещающих Багамы, призвав соблюдать осторожность из-за риска нападений акул.
Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.