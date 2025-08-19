Алиев и Пашинян вместе выдвинут Трампа на Нобелевскую премию

Пашинян объявил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию совместно с Алиевым

Армения и Азербайджан совместно выдвинут президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. О выдвижении совместной заявки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации, трансляцию вел Armenpress.

Между Арменией и Азербайджаном, отмечает Пашинян, установился мир. «Роль президента США Дональда Трампа и его администрации в этом вопросе неоценима. Именно поэтому мы договорились с президентом Азербайджана подать совместную заявку в Международный нобелевский комитет на присуждение господину Трампу Нобелевской премии мира», — заявил глава армянского кабмина.

Пашинян также заявил, что граждане Армении приняли полный текст соглашения с удовлетворением, так как он несет мир.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что любая критика проекта транспортных коммуникаций через Зангезурский коридор, который прозвали «мостом Трампа», будет крайне затруднительной. Он приобрел официальный статус после заключения соглашения между Баку и Ереваном.