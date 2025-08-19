Журналист Блюменталь: Визит Путина в США стал историческим событием

Визит российского президента Владимира Путина в Соединенные Штаты стал историческим моментом и демонстрирует приверженность дипломатии. Об этом рассказал американский журналист Макс Блюменталь, пишет РИА Новости.

«Прием Владимира Путина и министра иностранных дел Лаврова на территории США был историческим событием и чрезвычайно позитивным», — отметил он, комментируя события на Аляске.

По словам Блюменталя, усилия Трампа по диалогу с Москвой могут попытаться сорвать европейские страны или официальный Киев.

На днях в Китае заявили, что визит российского главы на Аляску для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выглядел очень смелым на фоне робости лидеров стран Евросоюза.

В пятницу, 15 августа, Путин встретился с Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Также стало известно, что в лимузине с нынешним президентом США до визита его российского коллеги Владимира Путина на Аляску ездили лишь два иностранных лидера.