12:12, 19 августа 2025

В домах жителей российского города полилась опасная вода

В домах жителей Зеленоградска полилась вода с опасными бактериями
Александра Качан (Редактор)

Фото: George Trumpeter / Shutterstock / Fotodom

В Зеленоградске Калининградской области жители пожаловались на опасную воду, текущую из кранов в домах. В пробах обнаружили вредные для здоровья бактерии, об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

По словам потребителей, вода выглядит мутной и плохо пахнет. Роспотребнадзор провел экспертизу, в результате которой выяснилось, что в образцах с Кленовой, Степной, Песочной, Речной и Парусной улиц содержатся по 13 колоний энтерококков на кубический сантиметр при норме ноль.

Наличие бактерий может говорить о том, что воду загрязняют стоками. Водоканалу вынесли предостережение и поручили разобраться с проблемой.

Ранее жителям Североуральска пришлось собирать дождевую воду из-за отсутствия чистой водопроводной. Вода в домах приобрела мутный цвет и стала плохо литься.

