Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:54, 19 августа 2025Мир

Белый дом опубликовал фото разговаривающего с Путиным по телефону Трампа

Белый дом опубликовал фото Трампа во время телефонного разговора с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pete Marovich / Globallookpress

Белый дом опубликовал фото телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Снимок был выложен на странице Белого дома в социальной сети X.

«Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — говорится в подписи к публикации.

На фотографии также можно заметить американского госсекретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Трамп позвонил Путину во время обсуждения гарантий безопасности Украины с европейскими лидерами. По словам Зеленского, американский президент объяснил, что хочет созвониться с главой РФ, чтобы предоставить участникам встречи обратную связь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?

    Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло

    В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

    Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

    Создан рецепт самого вкусного шоколада

    Популярная модель случайно оголила грудь

    В российском регионе уничтожили беспилотник

    Россиянам рассказали о повышении окладов этой осенью

    Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»

    Один из европейских лидеров нарушил дипломатический протокол в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости