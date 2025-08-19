Белый дом опубликовал фото разговаривающего с Путиным по телефону Трампа

Белый дом опубликовал фото телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Снимок был выложен на странице Белого дома в социальной сети X.
«Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — говорится в подписи к публикации.
На фотографии также можно заметить американского госсекретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Трамп позвонил Путину во время обсуждения гарантий безопасности Украины с европейскими лидерами. По словам Зеленского, американский президент объяснил, что хочет созвониться с главой РФ, чтобы предоставить участникам встречи обратную связь.