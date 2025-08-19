Интернет и СМИ
20:24, 19 августа 2025Интернет и СМИ

Блогеры едва не лишились жизни из-за врезавшегося в ресторан внедорожника

Блогеры Сантьяго и Блэквуд получили ранения из-за врезавшейся в ресторан машины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Блогеры Нина Сантьяго, известная как Nina Unrated, и Патрик Блэквуд едва не лишились жизни из-за машины, врезавшейся в ресторан в городе Хьюстон, штат Техас, США. Видео столкновения внедорожника с американским заведением доступно на YouTube-канале Сантьяго.

В ролике блогеры сидели у окна в ресторане и дегустировали бургеры. В какой-то момент в окно заведения на большой скорости врезался автомобиль. Блэквуд, сидевший ближе к окну, закрыл собой Сантьяго, присевшую на пол. На обоих блогеров попало большое количество осколков стекла.

В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерша опубликовала фото из больницы. Как следует из публикации, Сантьяго и Патрик получили осколками стекла многочисленные раны рук и лица.

В подписи к посту Сантьяго поблагодарила судьбу за то, что осталась жива после случившегося. Она добавила, что происшествие заставило ее переосмыслить отношение к миру. «Живите сегодняшним днем и берегите тех, кто рядом. Этот прием пищи мог стать для нас последним», — написала она.

Ранее стало известно, что блогеры из Канады Стейси Туру и Мэттью Йоманс попали в ДТП и не выжили. Сообщалось, что их машина упала с высоты 200 метров.

