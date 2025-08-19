Боец СВО записал видео с просьбой защитить его мать

Участник СВО из Минвод записал видео с просьбой защитить его мать

Российский боец записал из зоны СВО видео с просьбой о помощи. Ролик опубликовала «Русская община» в Telegram.

Мужчина пояснил, что его матери из Минвод угрожает сосед, который злоупотребляет спиртным. Женщина вынуждена терпеть от него оскорбления и угрозы, пояснил солдат.

Россиянин попросил активистов урезонить соседа. В ходе общения с ним общественникам удалось добиться от мужчины обещания не проявлять агрессию в отношении матери бойца. Это также попало на видео.

Ранее в Самарской области матери другого участника СВО отказали в выплате «гробовых» за сына. Поводом к этому стала ошибка в документах, где неверно были указаны даты рождения и смерти бойца. Восстанавливать нарушенные права женщине пришлось в суде.