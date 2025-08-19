Россия
17:31, 19 августа 2025Россия

Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью выросло

МЧС: Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» выросло до 139
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 139. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Помимо того, еще 25 человек спасти не удалось, отметили в министерстве.

«В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники», — написали в пресс-службе, уточнив, что аварийно-спасательные работы завершены. Они продлились четыре дня.

Мощный взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. По неподтвержденной официально версии, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что принял решение о выплате семьям жертв взрыва по 1 567 500 рублей. Кроме того, пострадавшие получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от травм.

