Россия
13:06, 19 августа 2025Россия

Дети массово отравились в российском лагере

Дети массово отравились в лагере в Новосибирской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дети массово отравились в лагере «Завьяловский» в Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, школьники сначала жаловались на боли и рвоту. О недомоганиях многие рассказали родителям. После некоторые пострадавшие дети обратились в медпункт.

В администрации же лагеря уверены, что воспитанники все недуги выдумали.

Мать одной из школьниц поделилась, что ее ребенка отказались осматривать в медпункте, поскольку девочка не сняла обувь. Как утверждает школьница, ей только дали полисорб и половину таблетки.

Когда родители забрали дочь в больницу, выяснилось, что у нее гангренозный аппендицит и серозный перитонит.

Как пишет Mash Siberia, последнюю проверку в «Завьяловском» проводили 4 августа.

До этого стало известно, что в школе №178 Екатеринбурга произошло массовое отравление учеников.

    Все новости