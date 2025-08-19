Дети массово отравились в российском лагере

Дети массово отравились в лагере в Новосибирской области

Дети массово отравились в лагере «Завьяловский» в Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, школьники сначала жаловались на боли и рвоту. О недомоганиях многие рассказали родителям. После некоторые пострадавшие дети обратились в медпункт.

В администрации же лагеря уверены, что воспитанники все недуги выдумали.

Мать одной из школьниц поделилась, что ее ребенка отказались осматривать в медпункте, поскольку девочка не сняла обувь. Как утверждает школьница, ей только дали полисорб и половину таблетки.

Когда родители забрали дочь в больницу, выяснилось, что у нее гангренозный аппендицит и серозный перитонит.

Как пишет Mash Siberia, последнюю проверку в «Завьяловском» проводили 4 августа.

До этого стало известно, что в школе №178 Екатеринбурга произошло массовое отравление учеников.