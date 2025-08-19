Ценности
11:14, 19 августа 2025

Дочь Пескова показала фото в бикини

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета Пескова показала фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова показала фото в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша предстала на размещенном кадре, купаясь в море у скалы. При этом она надела крошечное розовое бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и тонкими бретелями.

Также девушка позировала в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

Ранее в августе дочь советского и российского телеведущего и актера Леонида Якубовича Варвара похвасталась фигурой в откровенном наряде на отдыхе в Турции.

