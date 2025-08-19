Экономика
17:00, 19 августа 2025Экономика

Доля продаж кроссоверов и внедорожников достигла рекордных значений

«Автостат»: Доля продаж кроссоверов и внедорожников выросла до 71,8 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По итогам прошлого месяца в России продали 86 647 новых кроссоверов и внедорожников. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Полученный результат составил 71,8 процента от общего объема рынка легковых автомобилей: доля сегмента SUV достигла исторического рекорда. Предыдущий максимум фиксировали в начале осени 2024 года. Тогда речь шла о 71 проценте.

По итогам июля 2025 года самой популярной у россиян машиной оказался бюджетный седан Lada Granta. Он разошелся в России тиражом в 13 030 единиц.

Известно также, что продажи новых легковых машин в России во второй месяц лета упали на 11,4 процента в годовом выражении. За месяц реализовали 120 649 новых легковых автомобилей, или на 33,9 процента больше, нежели месяцем ранее. Самой популярной маркой оказалась Lada. На втором месте Chery, а на третьем — Haval.

