Экс-посол Франции сравнил лидеров ЕС с подчиненными

Аро: Лидеры ЕС на встрече в Белом доме были в образе подчиненных

Лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС) на встрече с президентом США Дональдом Трампом предстали в образе подчиненных и не добились существенных результатов. Об этом заявил бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро в беседе с газетой Le Figaro.

«Их поведение было бесславным. Образ правителей, сидящих послушно в Овальном кабинете, далеко не лестный, отражает их подчиненность, даже вассальную зависимость», — сравнил экс-посол.

По его мнению, встреча в Белом доме готовилась в спешке, о чем свидетельствует отсутствие визитов эмиссаров и консультаций по линии МИД.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами ЕС ради звонка президенту России Владимиру Путину. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.