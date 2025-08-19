Россия
19:07, 19 августа 2025

Глава Крыма высказался о признании статуса республики на международном уровне

Аксенов: Статус Крыма будет признан международным сообществом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о признании статуса республики на международном уровне. По его мнению, республика с большой вероятностью будет признана мировым сообществом, передает РИА Новости.

Аксенов заявил, что за последние годы полуостров привык жить в режиме санкций, и выразил мнение, что в конечном счете Крым будет признан международным сообществом.

«Конечно, это условно упущенные возможности, но мы уже научились жить по-другому, научились рассчитывать только на самих себя, на главу Российской Федерации, правительство России, как только у нас происходят какие-то кризисные вещи, нас один на один никто не бросает», — обозначил глава республики.

Ранее экс-сенатор от республики, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости.

