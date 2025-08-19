Культура
HBO показал исполнителей нескольких ключевых ролей в новом «Гарри Поттере»

HBO показал фото актеров на роли братьев Уизли и Джинни в новом «Гарри Поттере»
Андрей Шеньшаков

Фото: HBO

Студия HBO обнародовала список исполнителей ролей братьев и сестер Рона Уизли в новом «Гарри Поттере». Снимок молодых актеров показал портал Deadline.

Сообщается, что к съемкам сериала о юном волшебнике присоединились Грейси Кокрейн (Джинни), Руари Спунер (Перси), а также Тристан Харланд (Фред) и Габриэль Харланд (Джордж). О том, что роль Рона Уизли досталась Аластеру Стауту, сообщалось в начале июня.

В HBO также намекнули, что в ближайшее время раскроют имя актера, который сыграет еще одного брата Уизли — Чарли.

Ранее стало известно, что в сети появилось первое фото со съемок сериала по серии книг «Гарри Поттер». Снимок актера Доминика Маклафлина в роли юного волшебника опубликовала студия Warner Bros., которая занимается выпуском проекта.

