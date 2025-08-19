Силовые структуры
Инженера российского завода уличили в госизмене

Суд дал 13,5 года инженеру ростовского завода за передачу данных о ВС РФ Украине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении 54-летнего инженера-энергетика одного из промышленных предприятий Ростова-на-Дону, который передавал информацию о дислокации российской военной техники Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Как установил суд, данные о технике, которые могли быть использованы против Вооруженных сил (ВС) России, мужчина передал украинской стороне в апреле 2024 года. Его признали виновным в государственной измене, приговорив к 13,5 года лишения свободы.

Работник ростовского завода будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Таганрога, причастного к сбору данных о российских военнослужащих для спецслужб Украины.

