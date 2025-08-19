Культура
18:17, 19 августа 2025Культура

Известный рэпер назвал мерзавцами уехавших из России и похвалил Кадышеву

Рэпер Жиган объяснил популярность Кадышевой и Булановой тем, что люди проснулись
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Рэпер Роман Чумаков, известный под псевдонимом Жиган, объяснил рост популярности Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других звезд 90-х тем, что люди в России «проснулись». Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Жиган заявил, что уехавшие из РФ артисты уступили место тем, кто остался.

«Потому что люди проснулись, из страны уехали все мерзавцы типа Моргенштерна (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), Дани Милохина. На их место встали нормальные, правильные, патриотические песни про матушку-Россию», — сообщил Роман.

Ранее стало известно, что актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям в картине «Приключения Электроника», высказались об артистах, покинувших Россию после начала специальной военной операции (СВО).

