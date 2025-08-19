Клуб НХЛ выведет из обращения номер российского хоккеиста

Клуб НХЛ «Детройт» выведет из обращения номер российского хоккеиста Федорова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» выведет из обращения номер российского хоккеиста, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова. Об этом сообщается на сайте команды.

Больше никто в «Детройте» не сможет сыграть под номером 91. Церемония пройдет в ночь на 13 января 2026 года перед домашним матчем «Детройта» в регулярном чемпионате НХЛ против «Каролины Харрикейнс».

Ранее Федоров рассказал о заработке в НХЛ. Бывший игрок вспомнил о подписании рекордного контракта с «Детройтом», когда за два месяца выступлений ему полагалось 28 миллионов долларов бонусов.

Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Детройта». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды завоевывал Кубок Гагарина в качестве тренера московского ЦСКА.