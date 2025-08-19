Спорт
21:03, 19 августа 2025Спорт

Клуб НХЛ выведет из обращения номер российского хоккеиста

Клуб НХЛ «Детройт» выведет из обращения номер российского хоккеиста Федорова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» выведет из обращения номер российского хоккеиста, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова. Об этом сообщается на сайте команды.

Больше никто в «Детройте» не сможет сыграть под номером 91. Церемония пройдет в ночь на 13 января 2026 года перед домашним матчем «Детройта» в регулярном чемпионате НХЛ против «Каролины Харрикейнс».

Ранее Федоров рассказал о заработке в НХЛ. Бывший игрок вспомнил о подписании рекордного контракта с «Детройтом», когда за два месяца выступлений ему полагалось 28 миллионов долларов бонусов.

Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Детройта». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды завоевывал Кубок Гагарина в качестве тренера московского ЦСКА.

