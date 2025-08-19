Мир
13:33, 19 августа 2025Мир

Лавров указал на противоречие в доверии Запада к Зеленскому

Лавров: Запад доверяет Зеленскому, несмотря на нарушение прав русскоязычных
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jacquelyn Martin / AP

Страны Запада по какой-то причине доверяют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, несмотря на систематическое нарушение прав русскоязычного населения на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Россия 24.

«Если вы сейчас посмотрите ретроспективно, что они говорили по Украине за все эти годы, там ни разу не найдете словосочетание "право человека". Хотя запрет, полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих радетелей демократических принципов», — сказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что западные страны фактически доверяют решение вопросов миротворческой операции и обмена территориями человеку, при котором принимались законы, ограничивающие права населения в стране.

Ранее стало известно, что Зеленский не отверг возможность обмена территориями с Россией, но подчеркнул, что «будет сложно переместить население», а также сослался на запреты Конституции Украины. При этом он допустил «пропорциональные обмены».

