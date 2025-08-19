Россия
06:49, 19 августа 2025Россия

Минпросвещения составило календарь каникул на новый учебный год

Минпросвещения России составило календарь школьных каникул на новый учебный год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Министерство просвещения России составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

Так, министр просвещения Сергей Кравцов указал, что при системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Ранее Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников с 1 по 11 класс. Всего разработаны пять вариантов расписаний для учеников с 1 по 4 класс, шесть вариантов для школьников с 5 по 9 класс и 19 вариантов для 10 и 11 классов. В каждом из них предусмотрено проведение занятий из цикла «Разговоры о важном».

