Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 19 августа 2025Бывший СССР

Минск заинтересовался сообщениями о попавших в России в рабство белорусах

МИД Белоруссии проверит сообщения о попавших в рабство под Воронежем белорусах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Aaftab Sheikh / Shutterstock / Fotodom

МИД Белоруссии проверит сообщения о белорусах, попавших под Воронежем в рабство. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба посольства республики в России.

«Посольство Белоруссии в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — говорится в публикации.

Отмечается, что дипломатам уже удалось связаться с одним из участников истории. Информация по сообщению передана для проверки в белорусскую полицию.

Об обнаружении фермерского хозяйства с сотней рабов в Воронежской области стало известно 19 августа. По сообщению представителей волонтерской организации «Движение Альтернатива», в селе Подколодновка до сих пор около 100 человек бесплатно трудятся на полях и в теплицах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о просьбе Трампа к Путину

    Мединский объяснил расположение слова Ukraine на карте в Белом доме

    В Китае заявили о растрогавшем всех поступке Путина

    США выдворили первых украинских беженцев

    Минск заинтересовался сообщениями о попавших в России в рабство белорусах

    Раскрыты подробности о совершившем посадку с отвалившимся колесом российском самолете

    В Севастополе выставили на торги популярный пляж

    Каллас заявила о намерении Евросоюза тренировать ВСУ

    Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

    Более половины миллионеров Великобритании приготовились к отъезду из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости