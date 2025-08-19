Минск заинтересовался сообщениями о попавших в России в рабство белорусах

МИД Белоруссии проверит сообщения о попавших в рабство под Воронежем белорусах

МИД Белоруссии проверит сообщения о белорусах, попавших под Воронежем в рабство. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба посольства республики в России.

«Посольство Белоруссии в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — говорится в публикации.

Отмечается, что дипломатам уже удалось связаться с одним из участников истории. Информация по сообщению передана для проверки в белорусскую полицию.

Об обнаружении фермерского хозяйства с сотней рабов в Воронежской области стало известно 19 августа. По сообщению представителей волонтерской организации «Движение Альтернатива», в селе Подколодновка до сих пор около 100 человек бесплатно трудятся на полях и в теплицах.