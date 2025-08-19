Забота о себе
02:00, 19 августа 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: topperspix / Shutterstock / Fotodom

После травмы паховой области могут возникнуть разнообразные проблемы с мочевым пузырем и мочевыводящими путями, а также с потенцией. Об этом предупредила терапевт Зои Уильямс в авторской колонке для издания The Sun.

За советом к Уильямс обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что не может достичь эрекции после удара в пах от агрессивной женщины, которую он пытался успокоить. «Она дважды пнула меня в пах, причинив сильную боль. Через несколько дней я обнаружил кровь в моче, которая сейчас уже исчезла», — объяснил появление травмы читатель. Он добавил, что из-за эректильной дисфункции стал избегать секса. Из-за этого партнерша заподозрила его в измене.

В ответ Уильямс успокоила мужчину, заявив, что его проблемы с потенцией вызваны травмой, а не хроническими заболеваниями. По ее словам, появление крови в моче после удара в пах может свидетельствовать о повреждении мочевого пузыря, уретры или нервов полового члена, а также нарушении кровоснабжения гениталий.

Чтобы решить проблему, врач рекомендовала обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Кроме того, она призвала мужчину преодолеть стыд и откровенно рассказать партнерше о травме и ее последствиях.

Ранее онколог Пилар Гарсия Альфонсо предупредила об опасности анального секса. По ее словам, у любителей этого вида близости повышен риск рака анального канала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости