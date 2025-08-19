Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 19 августа 2025Из жизни

Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ... / Getty Images

В нигерийском городе Бама мужчина нанес себе несколько ножевых ранений и отрезал половой орган. Об этом сообщает Daily Post.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 15 августа, в районе Хаусари после того, как бывшая жена 50-летнего Моду Исы отказалась вернуться к нему. По словам свидетелей, после ее отказа Иса трижды ударил себя ножом в живот, а затем отсек половой член.

«Местные жители вызвали полицию, которая изъяла нож и доставила пострадавшего в больницу Бамы», — рассказал эксперт по безопасности Загазола Макама. Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние стабилизировалось. Дело передано в уголовную полицию Майдугури.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Как выяснилось, Иса трижды разводился с Байанксе Моду из Кондуги и не смог смириться с ее отказом восстановить брак.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина расправился с любовником жены и отрезал ему гениталии. 38-летний Адилсон Феррейра да Силва ворвался в дом своего соперника Нильтона Вьейры-младшего и зарубил его мачете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?

    Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло

    В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

    Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

    Создан рецепт самого вкусного шоколада

    Популярная модель случайно оголила грудь

    В российском регионе уничтожили беспилотник

    Россиянам рассказали о повышении окладов этой осенью

    Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»

    Один из европейских лидеров нарушил дипломатический протокол в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости