Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

В нигерийском городе Бама мужчина нанес себе несколько ножевых ранений и отрезал половой орган. Об этом сообщает Daily Post.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 15 августа, в районе Хаусари после того, как бывшая жена 50-летнего Моду Исы отказалась вернуться к нему. По словам свидетелей, после ее отказа Иса трижды ударил себя ножом в живот, а затем отсек половой член.

«Местные жители вызвали полицию, которая изъяла нож и доставила пострадавшего в больницу Бамы», — рассказал эксперт по безопасности Загазола Макама. Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние стабилизировалось. Дело передано в уголовную полицию Майдугури.

Как выяснилось, Иса трижды разводился с Байанксе Моду из Кондуги и не смог смириться с ее отказом восстановить брак.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина расправился с любовником жены и отрезал ему гениталии. 38-летний Адилсон Феррейра да Силва ворвался в дом своего соперника Нильтона Вьейры-младшего и зарубил его мачете.