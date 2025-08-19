Мир
На Западе рассказали о «невидимом Путине» на встрече в Белом доме

NYT: Зеленский и европейские лидеры ощущали присутствие Путина в Белом доме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Italian Prime Ministry /Handout / Reuters

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами европейских государств американский лидер Дональд Трамп очень часто приводил позицию своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Сюрреалистичность происходящего усиливало то, как президент России Владимир Путин парил над всем этим, словно персонаж за кулисами, словно невидимый. Господин Трамп постоянно возвращался к точке зрения господина Путина (...) Он неоднократно упоминал, что ему нужно позвонить господину Путину, чтобы сообщить ему о ходе встречи», — пишет издание.

Ранее издание The American Conservative написало, что главным препятствием к миру на Украине оказался президент страны Владимир Зеленский.

