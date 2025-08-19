На Западе удивились заявлению Трампа на встрече с Зеленским

BZ: Трамп надавил на Зеленского при отказе во временном прекращении огня

Заявление американского президента Дональда Трампа об отсутствии необходимости временного прекращения огня на Украине показывает давление, которое возлагается на нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung.

Как указывается в материале, данная дискуссия демонстрирует тот факт, что еще несколько месяцев назад требование «прекращения огня» считалось прерогативой «сочувствующих Путину». Трамп же своим высказывание напомнил Зеленскому, для урегулирования необходимо исключить варианты временного перемирия.

Ранее Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине. По его мнению, мирная договоренность может быть реализована и без этого условия. Кроме того, Хозяин Белого дома подчеркнул, что цель завершения украинского конфликта — не временное прекращение огня, а именно длительный мир.

Обсуждаемым вопросом на повестке дня стало и членство Украины в НАТО: американский лидер ясно дал понять Зеленскому, что о вступлении Киева в Североатлантический альянс не может идти и речи.