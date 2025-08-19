Культура
19 августа 2025Культура

Названа причина смерти 48-летнего актера из «Бандитского Петербурга»

У 48-летнего актера Дмитрия Гранкина оторвался тромб после операции
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Ментовские войны-10»

Причиной смерти российского актера Дмитрия Гранкина стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на однокурсника артиста Ярослава Иванова.

Известно, что Гранкин долгое время боролся с болезнью почек, а в 2023 году перенес инсульт. По словам Иванова, 48-летнему актеру потребовалась операция из-за низкой проходимости сосудов, которая осложняла проведение необходимой процедуры диализа.

«Операция прошла успешно, но потом, в реанимации, что-то пошло не так. Он погиб из-за тромба, а это такой момент — никогда не знаешь, когда он отделится», — сообщил Иванов.

Гранкин, сыгравший в сериалах «Бандитский Петербург», «Литейный» и «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни 12 августа. Отпевание и похороны состоялись 17 августа в Санкт-Петербурге.

