Названа причина смерти 48-летнего актера из «Бандитского Петербурга»

У 48-летнего актера Дмитрия Гранкина оторвался тромб после операции

Причиной смерти российского актера Дмитрия Гранкина стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на однокурсника артиста Ярослава Иванова.

Известно, что Гранкин долгое время боролся с болезнью почек, а в 2023 году перенес инсульт. По словам Иванова, 48-летнему актеру потребовалась операция из-за низкой проходимости сосудов, которая осложняла проведение необходимой процедуры диализа.

«Операция прошла успешно, но потом, в реанимации, что-то пошло не так. Он погиб из-за тромба, а это такой момент — никогда не знаешь, когда он отделится», — сообщил Иванов.

Гранкин, сыгравший в сериалах «Бандитский Петербург», «Литейный» и «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни 12 августа. Отпевание и похороны состоялись 17 августа в Санкт-Петербурге.