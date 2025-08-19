Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:11, 19 августа 2025Экономика

Названа средняя пенсия по старости в России

РИА Новости: Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

К началу июля 2025 года средняя пенсия по старости в России превысила отметку в 25 тысяч рублей. Об увеличении этого вида социальных выплат в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда (Соцфонда) РФ.

По состоянию на 1 июля, средний размер пенсии по старости в РФ достиг почти 25,1 тысячи рублей и составил 25 098 рублей в месяц. При этом разрыв в выплатах работающим и неработающим пожилым людям в стране никуда не делся.

Если первые к началу июля получали в среднем 22,1 тысячи рублей, то вторые — 25,8 тысячи. Таким образом, разница составила 3,7 тысячи рублей. Для сравнения, весной 2025 года разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров находился на уровне почти в 3,8 тысячи.

За несколько месяцев разница немного сократилась, но все еще остается на значительном уровне. На этом фоне, отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пожилым россиянам сейчас выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста. Обеспечить достойный уровень жизни на одну лишь пенсию сейчас крайне трудно, резюмировала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Командиры ВСУ пригрозили минометным обстрелом своим военнослужащим

    Девочка-подросток стала жертвой изнасилования в российском селе

    Российский сапер рассказал о разминировании одних и тех же мест у границы с Украиной

    Мужчинам назвали действенные способы понравиться женщине постарше

    ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения террористического «Айдара»

    Температура в столице опустилась ниже летней отметки впервые за два месяца

    Президент Финляндии впечатлил Трампа

    Европа рекордно нарастила закупки одного вида продукции из России

    Украина назвала «самую надежную» гарантию безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости