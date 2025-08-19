Нежеланию китайцев инвестировать в Россию нашли объяснение

РАДС: Китайский инвестор остерегается российской непредсказуемости

К концу 2025 года товарооборот Росси и Китая достигнет 230-235 миллиардов долларов, упав с рекордных 245 миллиардов в 2024 году. Об этом предупредил председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов. Его процитировало издание «Коммерсантъ».

По его словам, в КНР к России продолжают относиться как к государству с повышенным уровнем риска. Как следствие, крупные компании поставили на паузу инвестиционные проекты, а если и реализуют их, то только если получают надежные гарантии российских властей. Кузнецов пояснил, что Китай воспринимает РФ как страну, где часто происходят серьезные перемены, порой непредсказуемые для инвестора. Речь в данном случае идет как о регуляторной политике, так и о законодательстве.

«Китайским инвесторам нужно понимать скрытые тенденции, какие планы у государства есть по развитию в определенной отрасли. Они хотят понятного и ресурсного партнера», — уверен Кузнецов.

Он полагает, что если с России снимут большую часть санкций, то приток инвестиций со стороны китайских компаний за три-четыре года составит пять-семь миллиардов долларов.

По данным таможенной службы КНР, объем торговли между Россией и Китаем за семь месяцев упал на 8,1 процента, до 125,8 миллиарда долларов.