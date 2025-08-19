Культура
16:03, 19 августа 2025

Нюша рассказала о подарке бывшего мужа на день рождения

Певица Нюша заявила, что бывший муж Сивов поздравил ее с днем рождения
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бывший муж Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, бизнесмен Игорь Сивов поздравил певицу с 35-летием. Об этом она рассказала в беседе с Super.ru.

«Он и вся семья прислали мне цветы. И детки. Мы действительно в хороших отношениях. Все было абсолютно искренне», — отметила исполнительница. При этом она добавила, что на празднование юбилея он не приехал, так как находится в другой стране.

Ранее Нюша рассказала о том, как переживает разлуку с детьми. После развода артистки с мужем их общие дети остались жить в Дубае, ОАЭ, с отцом.

