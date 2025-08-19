Экономика
16:07, 19 августа 2025Экономика

Опасность заполонивших Подмосковье ядовитых пауков оценили

Биолог Хряпин: Для здорового человека пауки-осы почти не опасны
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Здоровому взрослому человеку не стоит бояться пауков-ос. Опасность заполонивших Подмосковье ядовитых членистоногих оценил биолог Роман Хряпин, пишет «Вечерняя Москва».

В зоне риска находятся дети и аллергики — они рискуют не выжить после контакта с таким пауком, предупредил специалист. «Если после укуса начинается общее недомогание, то необходимо обратиться к врачу. Также может наблюдаться опухание лица, отек дыхательных путей и подъем температуры», — отметил Хряпин.

Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы паук укусил человека в голову и шею. Однако сами членистоногие не нападают на людей, подчеркнул биолог. Агрессия может последовать за разрушением паутины или запугиванием. Паук станет защищаться, если попытаться его взять в руки, добавил Хряпин.

Ранее стало известно, что ядовитые пауки-осы атаковали Подмосковье. По словам дачников, членистоногие буквально заполонили участки в столичном регионе. Также нашествие полосатых пауков фиксируют в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

