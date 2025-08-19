В России прокомментировали планы Британии выделить крупную сумму на оружие для Украины

Депутат Чепа назвал риском для Европы выделение средств на оружие для Украины

Европейцы не скрывают, что будут выделять средства для передачи американского оружия на Украину, и их позиция не совсем понятна, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» планы Великобритании потратить крупную сумму на помощь Киеву.

Ранее стало известно, что Лондон собирается выделить более десяти миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины общей стоимостью 100 миллиардов долларов.

«Мы понимаем, что для Америки это хорошо с точки зрения коммерции, для Европы с точки коммерции — это очень плохо. Какое оружие и как они это смогут делать — это вопрос уже европейцев. Насколько в остальном американцы будут способствовать или не будут помощи Украине — это надо будет смотреть. Но если европейцы это называют гарантиями безопасности, то это обман, а то, что американцы будут поставлять — они будут поставлять, потому что это выгодно американским компаниям, задействованным в ВПК», — поделился депутат.

Экономическая выгода от поставок американского оружия для европейцев крайне сомнительна, подчеркнул парламентарий. Непонятно, на что они рассчитывают, указал он. Экономическая ситуация на Украине очень тяжелая, так как она полностью зависит от долгов, которые она никогда не выплатит, добавил Чепа. В конечном итоге в стране будет объявлен дефолт, что приведет к серьезному кризису в Европе, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Америка уже поняла, что деньги давать не хочет. Касательно предложений Зеленского по совместной разработке полезных ископаемых, американцы сразу выдвигали кабальные условия для Украины, потом смягчили эти условия, но сейчас поняли, что это тоже инвестиции в никуда. На что идет Европа, вообще, непонятно. Рассчитывать на то, что они вместе с Украиной украдут наши деньги, находящиеся в Европе? Это тоже сомнительно, потому что за этим последуют определенные действия, которые тоже приведут к финансовым проблемам и в мире, и в Европе. Насколько это будет выгодно США — это тоже вопрос», — высказался депутат.

Поэтому это огромный риск для Европы — втягиваться и продолжать развитие этого конфликта Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Украина пообещала купить у США оружие на 100 миллиардов долларов, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона. Утверждалось, что США также подпишут соглашение на 50 миллиардов долларов, касающееся производства дронов совместно с украинскими компаниями.

