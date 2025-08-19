Певица Валерия назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой

Валерия назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой

Российская эстрадная певица Валерия (имя при рождении — Алла Перфилова) назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой. На данную тему она высказалась на интервью у ведущей Ляйсан Утяшевой, доступном на YouTube.

57-летняя исполнительница заявила, что внешность человека во многом зависит от его внутреннего наполнения. По этой причине одни только хирургические вмешательства не смогут вернуть моложавый внешний вид, отметила она.

«Ты можешь завязать кожу узлом, зашить себе, откачать, вставить что угодно, но если глаза безжизненные и осанка плохая — ты будешь выглядеть как тюнингованная старушка!» — указала звезда.

