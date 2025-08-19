Россия
09:47, 19 августа 2025
Россия

Появились подробности о возникшем после атаки ВСУ пожаре на российском нефтезаводе

Возникший после атаки ВСУ пожар на волгоградском НПЗ и в больнице ликвидировали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожар, который возник на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Об этом сообщили в администрации российского региона, передает РИА Новости.

Кроме того, возгорание ликвидировали и на территории больницы — там после падения дрона загорелась кровля. Специалисты занимаются просушиванием помещений после работы пожарных расчетов.

Ранее в сети появились кадры из атакованной ВСУ Волгоградской области. На кадрах виден пролетающий мимо беспилотник с большим размахом крыльев.

ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на 19 августа. Никто, предварительно, не пострадал. По данным Минобороны, за ночь над Волгоградской областью сбили 13 дронов.

