Президент Финляндии впечатлил Трампа

WSJ: Стубб удивил Трампа, назвав Славянск и Краматорск бастионами против гуннов

Президент Финляндии произвел впечатление на американского лидера Дональда Трампа в ходе встречи в Белом доме по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В ходе закрытой встречи президент Стубб назвал города Краматорск и Славянск "бастионом против гуннов", и такое описание, по-видимому, удивило и произвело определенное впечатление на Трампа», — рассказали газете официальные лица, пожелавшие остаться анонимными.

Ранее Стубб сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной, подчеркнув, что если конфликтующим сторонам удалось в 1944 году договориться, то и в 2025 году можно найти решение.

Кроме того, финский лидер отметил, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира. По его словам, они будут строиться на основе того, что прорабатывала «коалиция желающих».