Названо условие вступления в силу гарантий безопасности для Украины

Стубб: Гарантии безопасности для Украины вступят в силу после достижения мира

Гарантии безопасности для Украины вступят в силу лишь после достижения мира. Такое условие назвал президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции после встречи в Белом доме/

«Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир», — указал он.

По словам Стубба, гарантии безопасности будут строиться на основе того, что прорабатывала «коалиция желающих».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров. По его словам, Украина готова к встрече без каких-либо условий. Он также отметил, что готов ко встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.