Раскрыта стоимость билетов на вечеринку Тимати в Сен-Тропе

«Страсти»: Стоимость билетов на вечеринку Тимати доходит до 2,8 млн рублей
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Цена билетов на вечеринку российского рэпера Тимати во французском Сен-Тропе доходит до 2,8 миллиона рублей. Стоимость мероприятия раскрыли «Страсти».

Очередная вечеринка Flava пройдет в одном из самых дорогих ресторанов города Verde Beach. При этом для того, чтобы приобрести билет, следует написать с запросом в заведение.

«Стоимость посещения вечеринки обойдется минимум в 300 евро (28 тысяч рублей) с человека. Это билеты самой дешевой категории на максимальном отдалении от диджейского пульта», — сказано в сообщении.

Места рядом с танцполом обойдутся в 1500 евро (141 тысяча рублей). Есть также специальные зоны рядом с диджейским пультом — цена за столик обойдется в 30 тысяч евро (2,8 миллиона рублей).

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что осталась без друзей из Москвы после скандала с «голой вечеринкой».

