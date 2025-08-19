Раскрыто неожиданное влияние эротических романов на интимную жизнь

Психотерапевт, сексолог Кейт Мойл считает, что возбуждение при чтении эротической литературы может быть отчасти связано с «сосредоточенным и вовлеченным» характером чтения. О неожиданном положительном влиянии порнографических романов на интимную жизнь она рассказала в беседе с Metro.

Опрос, проведенный магазином эротических игрушек Lovehoney и аналитической компанией Cint в 2025 году, показал, что 41 процент мужчин и 43 процента женщин мастурбировали или занимались сексом после прочтения книги, содержащей откровенные сцены. «В мире, полном отвлекающих факторов, гаджетов и постоянных уведомлений, чтение позволяет нам полностью погрузиться в повествование», — объяснила результаты исследования Мойл.

По словам сексолога, в сочетании с сексуально интересным контентом концентрация внимания может вызвать предвкушение полового акта, желание и возбуждение. «Когда мозг сталкивается с чем-то, что считает эротическим, это может помочь нам переключиться с несексуального состояния на сексуальное», — одобрила чтение эротической литературы для создания сексуального настроения специалист.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация в пожилом возрасте полезна для здоровья. Так, самоудовлетворение, по ее словам, нормализует артериальное давление.